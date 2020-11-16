Российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают роман с Ани Лорак, покорил стильным образом

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красавчик опубликовал яркий осенний снимок. На фото Лазарев позировал на фоне осенних пейзажей. На нем были штаны, толстовка и пальто. Образ завершали солнцезащитные очки. Стоит отметить, что выглядел Лазарев довольно брутально, но одновременно и романтично.

«В этом году что весной, что летом, а в особенности сейчас - осенью, хочется снять с себя очки и чтобы всё, что мы «получили» от 2020-го - оказалось лишь сном», - подписал фото Лазарев, отметив, что ощущает на себе много разных запретов.

За час пост артиста собрал более 30 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу приятных слов.

«Ой, Сергей Вячеславович. Вам все к лицу и Вы берегите себя», «Сергей, не пропадайте так надолго, пожалуйста. Вы нам очень нужны», «Как всегда, элегантен, красив, безупречен, стильный», «Какой стильный», «Шикарен», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Сергей Лазарев растрогал видом со своим маленьким сыном. Как известно, артист воспитывает двоих детей, которых ему родила суррогатная мать. Отец и сын были запечатлены в комнате, заставленной ярко-красными подарочными коробками.

Напомним, что Сергей Лазарев свел с ума улыбкой в харизматичном образе: «Красавчик-ковбой».

Как сообщала Politeka, Сергей Лазарев обнажил неожиданное место ради дерзкого образа: «Не стыдно тебе?».

Также Politeka писала, что Сергей Лазарев полностью разделся ради известного красавчика, фото облетело Сеть: "А как же Лорак?".