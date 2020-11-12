Популярный российский певец Сергей Лазарев покорил новым дерзким образом с дырками на джинсах

Артист, которому приписывают тайный роман с украинской певицей Ани Лорак, поделился новым фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Лазарев сидит на фоне комнаты с оригинальным декором, среди которого можно заметить один из главных символов осени – тыквы. Сам певец при этом одет стильно и немного дерзко. На нем черная футболка с принтом и легкая куртка, а также модные черные джинсы с большими разрезами, полностью оголяющими колени артиста.

Лазарев смотрит куда-то в сторону и широко улыбается. На его шее хорошо заметна небольшая татуировка.

«Главное, чтобы в 12 ночи Золушка не превратилась в тыкву))) Всем отличного вечера!», - подписал кадр артист.

Его поклонники тут же принялись комментировать пост, пытаясь угадать, о чем идет речь.

«Не стыдно тебе убивать тут всех своей сногшибательностью?», «Это нормально залипать на коленки?! Они слишком привлекают моё внимание к себе», «До чего ножки-то худые», «Сереж ,а ты в курсе что у тебя на коленках штаны "немного" порвались?», «Сергей Вячеславович, вы что творите», «Ой мамочки, как же я залипла на колени», - пишут люди.

Напомним, Сергей Лазарев полностью разделся ради известного красавчика, фото облетело Сеть: "А как же Лорак?".

Как сообщала Politeka, «любовник» Ани Лорак Лазарев показал свою дерзкую сторону в образе мачо: «Вид обалденный».

Также Politeka писала, что "любовник" Ани Лорак показал подросшего сына и вызвал фурор элегантным видом: "Папина копия".