Российский исполнитель Сергей Лазарев, которому приписывают романтические отношения с Ани Лорак, снялся в популярном шоу для YouTube

Как передает Politeka.net, об этом он сообщил у себя в Инстаграм, опубликовав нарезку моментов, которые не вошли в выпуск. В шоу Сергей должен был исполнять различные шуточные песни. Задача шоу – рассмешить своего оппонента, которым в этот раз стала российская комедиантка Марина Федункив.

«Что осталось «за кадром» и не вошло в эфир «Плохих песен» и слава Богу! Осторожно! матюки! 18+!», - подписал видео Лазарев.

Судя по видео, Лазарев и Федункив знатно повесилились. Было видно, что они круто провели время. В комментариях к анонсу поклонники артиста стали расхваливать выпуск.

«Я выпала! Хочу так же зажечь», «Какие вы смешные», «Это прекрасно!», «лучший 100%», «Это лучшее, спасибо за хорошие настроение», «Молодцы!», «Ой, не могу, падаю», «прекрасен во всем», «Огонь», - пишут пользователи сети.

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