Відомий російський шоумен Олександр Ревва, більш відомий як Артур Пирожков, приголомшив визнанням про традицію в першу зимову ніч
Як повідомляє Politeka, відповідний пост знаменитість вирішив розмістити у себе в Instagram.
"Друзі!!! Першої, зимової, на добраніч!!! І загадайте бажання, воно обов'язково збудеться!!! У мене минулого разу збулося.. 🌕 #зимаааа", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Ревва позує, сівши перед камерою в піджаку з годинником. Водночас його дружина Анжеліка опублікувала пост, в якому буквально підтримує думки чоловіка.
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» Перший день зими...Залишилося 89", - коротко йдеться в тексті повідомлення.
На фотографії вона позує поруч з красунею-дочкою.
До цього ми розповідали, що російський шоумен Олександр Ревва, який виступає під псевдонімом Артур Пирожков, поділився кадрами зі зйомок нового фільму
У себе в Instagram він записав відео зі знімального майданчика. Сам Ревва позував зі старомодною стрижкою і вусами. Він зняв себе, після чого вирішив познайомити шанувальників з іншими учасниками знімального процесу.
Нагадаємо, що Артур Пирожков різко змінив образ, перетворившись на мачо: "Ну ось, так непогано, а то вічно як дебіл".
А ще Politeka писала, що підросли дочки Артура Пирожкова захопили ніжною красою і неземним поглядом:»Все в тата".
Також Politeka повідомляла, що красуня-дружина Артура Пирожкова влаштувала ефектні розваги в басейні: "Русалка Анжеліка".