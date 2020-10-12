Российский шоумен Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, поделился кадрами со съемок нового фильма

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм он записал видео со съемочной площадки. Сам Ревва позировал со старомодной стрижкой и усами. Он снял себя, после чего решил познакомить поклонников с другими участниками съемочного процесса.

«Сегодня у нас кино. Снимаем. Моя уже традиционная кино-любовь…», - начал рассказывать Ревва и показывать, что происходит на съемках вокруг него.

«Твоя вторая семья», - прокричала певица Глюкоза, которая сидела вместе с ним за столом.

«Моя вторая семья в кино и моя кино-дочь. Ева», - продолжил артист.

Как известно, сейчас Ревва снимается в продолжение нашумевшей комедии «Бабушка легкого поведения». Певица Глюкоза играет в кино его красавицу-жену, ради которой все воплощения в фильме и затевались.

Ранее мы писали, что младшая дочь Артура Пирожкова, 7-летняя Амели покорила выразительным взглядом на атмосферном фото. На снимке девочка сидит у окна и смотрит вверх. Внимание к себе приковывают большие глаза Амели необычного серо-зеленого оттенка.

Как известно, у Пирожкова есть еще старшая дочь Алиса, которая очень похожа на маму.

Напомним, что Артур Пирожков резко сменил образ, превратившись в мачо: "Ну вот, так неплохо, а то вечно как дебил".

А еще Politeka писала, что подросшие дочки Артура Пирожкова восхитили нежной красотой и неземным взглядом: «Все в папу».

Также Politeka сообщала, что красотка-жена Артура Пирожкова устроила эффектные развлечения в бассейне: "Русалка Анжелика".