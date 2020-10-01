Российский шоумен Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, взбудоражил стильным образом

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на Инстаграм звезды.

На фотографии шоумен в ярко-красном костюме и черной шелковой рубашке, довершают элегантный образ Александра дорогие наручные часы и платок в нагрудном кармане в тон рубашке.

"С Днём Людей Элегантного Возраста!!!", – подписал снимок знаменитость.

Пользователи социальной сети сообщают в комментариях, что актеру к лицу новый образ:

"Ну вот так неплохо а то вечно как дебил 😂😂😂😂 Красавчик жеЕСТЬ Лучший исполнитель ,счастья вам безмерного ❤️❤️❤️❤️❤️ Бог ❤️ Вауууууу 👍❤️Красный очень даже💃❤️ 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 💓💓💓💓💓💓💓💓Рева был круче !👌😉💪 Как красиво сказано ! Элегантного возраста! 🤗 Элегантный нетолько возраст но и внешний вид!❤️😍🔥", – написали они.

Мы писали, что российский шоумен Александр Ревва, который выступает под псевдонимом Артур Пирожков, удивил загримированным лицом. Артист выложил новое фото на своей странице в соцсети "Инстаграм" и показал, как преобразился для съемок в фильме "Прабабушка легкого поведения". Героя Александра покажут в 1980 году, поэтому образ подобрали соответствующий.

На снимке актер позирует в накидке, вероятно, только после работы гримеров. Ревва сильно преобразился благодаря густым усам, которые появились у него под носом. Образ довершила прическа с открытым лбом и пробором, а также тени на веках. Знаменитость прищурился и вокруг глаз проступили морщины, заметно его состарившие.

Напомним, красавицы-дочки Артура Пирожкова пленили ангельским видом в летних сарафанах.

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