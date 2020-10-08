Российский шоумен Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, показал фото со своими дочками

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм артист опубликовал фото, на котором его две дочки сидели в машине, обнявшись. Старшая дочка Реввы Алиса сидела на заднем сидении, а младшая Амели лежала у нее на руках. Девочки смотрели в кадр и улыбались.

«С Днём Солнечных Улыбок!!! Улыбнитесь!!», - подписал фото счастливый отец.

За час пост артиста собрал более 15 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу приятных слов. Поклонники обратили внимание на нежную красоту девочек, а также на волшебный взгляд Амели.

«Какие они крохи.Самые солнечные зайки», «Лапочки. Александр, счастья вам и вашей семье! Безмерного», «Ой какие зайки», «Красавицы!», «Самые солнечные девочки», «Две куколки», «Красавицы, но совсем разные, наверно мамина и папина, чтоб никому не обидно было», «Хорошенькие) прямо все в папу)», «Какие волшебные девчонки», «У Амели глаза невероятные», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Александр Ревва поразил видом в ярко-красном костюме и черной шелковой рубашке. Выглядел артист очень элегантно. Образ дополняли дорогие наручные часы и платок в нагрудном кармане в тон рубашке.

Напомним, что миниатюрная дочь Артура Пирожкова поразила внешностью на новом фото: "Какая же она у Вас...".

Как сообщала Politeka, красотка-жена Артура Пирожкова устроила эффектные развлечения в бассейне: "Русалка Анжелика".

Также Politeka писала, что младшая дочь Артура Пирожкова покорила неземным взглядом: «Куколка!».