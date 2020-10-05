Жена российского юмориста Артура Пирожкова (Александра Реввы) Анжелика показала, как развлекается в воде

На кадрах Анжелика была в купальнике под водой. Звезда в один момент вынырнула и эффектно запрокинула голову, закидывая волосы назад. Ревва улыбалась на камеру, а все действия происходило при замедленной съемке. Ролик получился очень горячим и интересным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Мечтаю", - написала звезда.

Фанаты посмотрели ролик более 5 тысяч раз и написали комментарии:

"С первого раза так получилось?))) Грациозно", "Русалка Анжелика", "Заморская русалка," "Умничка и всё вокруг озарилось неземной красотой Анжелики", "Принцесса", "Анжелика ,какая вы красивая!!!! Богиня )", "Красивая очень", "Ві очень красивая", "Круто!!! Отдых - это очень хорошо".

В ответ на комментарий про первый раз Анжелика ответила: "да, это просто) доченька оператор".

Сообщалось, что младшая дочь Артура Пирожкова Амели покорила не по-детски выразительным взглядом на атмосферном фото.

Милым снимком девочки поделилась в своем Инстаграм жена Александра Реввы Анжелика. Она посвятила свой пост взгляду в глаза другого человека.

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