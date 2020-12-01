Известный российский шоумен Александр Ревва, более известный как Артур Пирожков, огорошил признанием о традиции в первую зимнюю ночь

Как сообщает Politeka, соответствующий пост знаменитость решил разместить у себя в Instagram.

«Друзья!!! Первой, зимней, спокойной ночи!!! И загадайте желание, оно обязательно сбудется!!! У меня в прошлый раз сбылось.. 🌕 #зимаааа», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Ревва позирует, усевшись перед камерой в пиджаке с часами. В то же время его жена Анжелика опубликовала пост, в котором буквально поддерживает мысли супруга.

«Первый день зимы…осталось 89», - коротко говорится в тексте сообщения.

На фотографии она позирует рядом с красоткой-дочерью.

До этого мы рассказывали, что российский шоумен Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, поделился кадрами со съемок нового фильма

У себя в Инстаграм он записал видео со съемочной площадки. Сам Ревва позировал со старомодной стрижкой и усами. Он снял себя, после чего решил познакомить поклонников с другими участниками съемочного процесса.

Напомним, что Артур Пирожков резко сменил образ, превратившись в мачо: "Ну вот, так неплохо, а то вечно как дебил".

А еще Politeka писала, что подросшие дочки Артура Пирожкова восхитили нежной красотой и неземным взглядом: «Все в папу».

Также Politeka сообщала, что красотка-жена Артура Пирожкова устроила эффектные развлечения в бассейне: "Русалка Анжелика".