Известный российский шоумен Александр Ревва, более известный как Артур Пирожков, огорошил признанием о традиции в первую зимнюю ночь
Как сообщает Politeka, соответствующий пост знаменитость решил разместить у себя в Instagram.
«Друзья!!! Первой, зимней, спокойной ночи!!! И загадайте желание, оно обязательно сбудется!!! У меня в прошлый раз сбылось.. 🌕 #зимаааа», - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Ревва позирует, усевшись перед камерой в пиджаке с часами. В то же время его жена Анжелика опубликовала пост, в котором буквально поддерживает мысли супруга.
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«Первый день зимы…осталось 89», - коротко говорится в тексте сообщения.
На фотографии она позирует рядом с красоткой-дочерью.
До этого мы рассказывали, что российский шоумен Александр Ревва, выступающий под псевдонимом Артур Пирожков, поделился кадрами со съемок нового фильма
У себя в Инстаграм он записал видео со съемочной площадки. Сам Ревва позировал со старомодной стрижкой и усами. Он снял себя, после чего решил познакомить поклонников с другими участниками съемочного процесса.
Напомним, что Артур Пирожков резко сменил образ, превратившись в мачо: "Ну вот, так неплохо, а то вечно как дебил".
А еще Politeka писала, что подросшие дочки Артура Пирожкова восхитили нежной красотой и неземным взглядом: «Все в папу».
Также Politeka сообщала, что красотка-жена Артура Пирожкова устроила эффектные развлечения в бассейне: "Русалка Анжелика".