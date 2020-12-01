Супермодель з 90-х Сінді Кроуфорд довела до божевілля шанувальників, посвітивши бездоганними ногами в боді

Як розповідає Politeka, фотографією красуня поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"В очікуванні 2021 року, ніби-як...» - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Кроуфорд позує, приспустивши халат і посвітивши бездоганними формами в боді. Шанувальники прийшли в неймовірний захват від побаченого.

"Королева!", "дуже мило», «обожнюю тебе», «красиво виглядаєш», «Ох вау, до чого ж ти красива», «фантастична», «справжня леді», «магічні вигини», «красоточка», «реально красива», "справжній ідол", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що супермодель Сінді Кроуфорд вирішила піти по стопах голлівудської актриси Памели Андерсон, яка раз у раз ділиться архівними кадрами.

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 54-річна красуня опублікувала знімок, зроблений кілька десятиліть тому.

На фотографії зовсім ще молода Сінді в чорному боді і атласних півчобітках виступає в ролі спокусливого цирульника. Увагу привертають красива форма грудей моделі й нескінченно довгі стрункі ніжки.

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