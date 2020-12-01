Супермодель из 90-х Синди Кроуфорд довела до безумия поклонников, посветив безупречными ногами в боди

Как рассказывает Politeka, фотографией красотка поделилась у себя на странице в Instagram.

«В ожидании 2021 года, вроде-как…» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Кроуфорд позирует, приспустив халат и посветив безупречными формами в боди. Поклонники пришли в невероятный восторг от увиденного.

«Королева!», «очень мило», «обожаю тебя», «красиво выглядишь», «Ох вау, до чего же ты красивая», «фантастическая», «истинная леди», «магические изгибы», «красоточка», «реально красивая», «настоящий идол», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что супермодель Синди Кроуфорд решила пойти по стопам голливудской актрисы Памелы Андерсон, которая то и дело делится архивными кадрами.

На своей странице в социальной сети Инстаграм 54-летняя красотка опубликовала снимок, сделанный несколько десятилетий назад.

На фотографии совсем еще молодая Синди в черном боди и атласных полусапожках выступает в роли соблазнительного цирюльника. Внимание привлекают красивая форма груди модели и бесконечно длинные стройные ножки.

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