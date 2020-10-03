Популярная модель и звезда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио поразила фанатов, эффектно продефилировав в топе с декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Ночь», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на снимках Амбросио позирует в штанах и розовом топе, прогуливаясь в темное время суток по своим делам. Дополнить образ красотка решила сумкой-клатчем и браслетами.

«Ты само совершенство, балдею от этих снимков», «отличная», «феерично получилось», «такая влюбленная», «очень милая», «эта женщина никогда не постареет», «королева», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что модель Алессандра Амбросио впечатлила горячим осенним образом в коже

На снимках Амбросио решила показать стильный осенний образ, который как нельзя лучше подойдет для октябрьской погоды. Модель полностью одета в кожу. На ней коричневая кожаная куртка и длинная юбка в складку того же оттенка.

Дополнил образ красотки макияж в коричневых тонах, который как нельзя лучше подчеркнул ее черты лица и добавил ее взгляду глубины.

Напомним, дочь-красотка звезды Victoria’s Secret Амбросио показала эффектную растяжку: "Получила лучшее от мамы".

Как сообщала Politeka, пылкая модель Victoria’s Secret пленила формами в мини-купальнике: райское наслаждение.

Также Politeka писала, что звезда Victoria’s Secret в самых смелых позах показала свою красоту: "Похожа на Синди Кроуфорд".