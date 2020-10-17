Не зря Синди была иконой своего времени!

Супермодель 90-ых Синди Кроуфорд решила пойти по стопам голливудской актрисы Памелы Андерсон, которая то и дело делится архивными кадрами

На своей странице в социальной сети Инстаграм 54-летняя красотка опубликовала снимок, сделанный несколько десятилетий назад, передает Politeka.net.

На фотографии совсем еще молодая Синди в черном боди и атласных полусапожках выступает в роли соблазнительного цирюльника. Внимание привлекают красивая форма груди модели и бесконечно длинные стройные ножки.

В ее руках – опасная бритва, которую она держит у лица мужчины, которое покрыто пеной для бритья.

Однако острый предмет совершенно не пугает «клиента», поскольку Синди прижала его к своей пышной груди, томно откинув свою голову назад и прикрыв глаза.

Как отметила Кроуфорд в подписи к снимку, это фото – одно из ее самых любимых и было сделано для глянца Vanity Fair.

Снимок собрал десятки тысяч лайков, а в комментариях немало пользователей назвали модель иконой.

Отметим, что и в свои года Синди выглядит потрясающе, подтверждением чему является одно из ее последних фото. На снимке она позировала в розовом платье с небольшим декольте. Кроуфорд лежала на гамаке, дополнив образ шляпкой. Модель отвела взгляд от камеры, но можно заметить яркую улыбку у красавицы.

"Бесконечное лето в Малибу", – написала звезда под фото.

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