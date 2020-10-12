Известная модель Наоми Кэмпбелл поздравила певицу Карди Би с днем рождения

На кадре Карди позирует по грудь и прикрывается только золотыми украшениями на руках, а также шляпкой с цепочками на голове. Фото вышло очень светлым и даже соблазнительным, ведь красотка была без одежды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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Happy Birthday @iamcardib !!! You make this world a better place !! True GOLD !! More blessings to you on your born day 🌟⚡️🌟❤️🎂❤️🌟⚡️🌟

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"С Днем Рождения Карди Би!!! Вы делаете этот мир лучше !! Истинное ЗОЛОТО !! Еще больше благословений тебе в день твоего рождения", - написала Наоми под фотографией.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Спасибо за то, что поделилась этим. Вся моя любовь и привязанность из Италии. Так восхитительно и чудесно", "С Днем Рождения, Cardi B !!!! Леди Весы", "Истинная драгоценность".

Сообщалось, что популярная супер-модель Наоми Кэмпбелл показала себя и рассказала о книге.

На фото Наоми позировала совсем без белья и одежды. В кадре было две рамки, второй модель прикрыла первый снимок, где она в наряде "Евы". На втором фото Кэмпбелл уже прикрыла свои пикантные места.

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