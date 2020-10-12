Известная модель Наоми Кэмпбелл поздравила певицу Карди Би с днем рождения

На кадре Карди позирует по грудь и прикрывается только золотыми украшениями на руках, а также шляпкой с цепочками на голове. Фото вышло очень светлым и даже соблазнительным, ведь красотка была без одежды. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"С Днем Рождения Карди Би!!! Вы делаете этот мир лучше !! Истинное ЗОЛОТО !! Еще больше благословений тебе в день твоего рождения", - написала Наоми под фотографией.

Фанаты поставили более 50 тысяч лайков и написали комментарии:

"Спасибо за то, что поделилась этим. Вся моя любовь и привязанность из Италии. Так восхитительно и чудесно", "С Днем Рождения, Cardi B !!!! Леди Весы", "Истинная драгоценность".

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На фото Наоми позировала совсем без белья и одежды. В кадре было две рамки, второй модель прикрыла первый снимок, где она в наряде "Евы". На втором фото Кэмпбелл уже прикрыла свои пикантные места.

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