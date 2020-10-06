Знаменитая модель Синди Кроуфорд решила вспомнить прошлое в компании своих горячих подружек по подиуму

Звезда 90-х поделилась весьма многообещающим постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Знойная красотка опубликовала архивное фото, на котором она позирует в компании других легендарных моделей: Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты и Кристи Тарлингтон.

В подписи к фото Синди анонсировала скорый выход их нового совместного проекта под названием «Супермодели». Как рассказала красотка, он расскажет зрителям о становлении той самой легендарной эры в модной индустрии.

На опубликованном фото четыре модели позируют на подиуме в коротких платьях похожего фасона. Свободные юбки, разлетающиеся при ходьбе, позволяют им во всей красе продемонстрировать свои идеальные модельные ножки. Образы всех четверых моделей дополняют типичные укладки и макияж того времени.

Поклонники красавиц не смогли сдержать своих восторгов и буквально засыпали их комплиментами в комментариях.

«лучшие из лучших .... модели 90-х были самыми красивыми женщинами», «Самые красивые», «Вы все выглядите великолепно и не очень худощаво! Я вижу красивые изгибы. Очень понравилась эпоха супермоделей!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Кроуфорд опубликовала архивные снимки, где она совсем молодая. На фото Кроуфорд позировала в компании молодого мужа Ранде Гербера.

Красотка была в маечке и джинсах, которые отлично подчеркнули ее фигуру. Декольте наряда хоть и было весьма нескромным, все же из него ничего не "выпрыгивало" и выглядело все довольно скромно.

Напомним, роскошная Синди Кроуфорд подразнила аппетитным видом рядом с Клаудией Шиффер.

Как сообщала Politeka, Синди Кроуфорд в бесстыжей маечке "оседлала" молодого красавчика: "Всегда красивая...".

Также Politeka писала, что 19-летняя дочь Кроуфорд скинула всю одежду, показав молодое тело во всей красе.