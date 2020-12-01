Популярна українська співачка Ані Лорак приголомшила шанувальників словами, опинившись поруч з Сергієм Лазарєвим

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість розмістила у себе в Instagram.

"Знову разом! Знову поруч!"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Лорак позує, ніжно притулившись до Сергія Лазарєва. Це стало причиною "дикого" захоплення серед її шанувальників. Про це говорить те, що відбувається під знімком.

«Давно пора одружитися вже вам», «божечки, які ж красиві», «Кароліна, Ви прекрасні», «як ви чудово виглядаєте разом! 😍 Бажаю вам міцної й довгої....дружби», «ну які ж ви милі. Найталановитіші та стильні», «неймовірні», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що відомий російський співак Сергій Лазарєв, якому приписують роман з Ані Лорак, розбурхав мережу знімком з колегою по сцені.

На фото Лазарєв зображений поруч з Дімою Біланом

"Ну, куди ж без нас в Новий Рік!!",- написав "коханець" Лорак.

Користувачі Мережі в захваті від такої звістки. Лазарєва і Білани засипали компліментами, відзначаючи, що співаки дуже схожі між собою.

Нагадавши, "коханець" Ані Лорак Лазарєв знатно запалив з відомою комедіанткою, відео не для дітей: "це прекрасно!».

Як повідомляла Politeka, "коханець" Ані Лорак Лазарєв викликав фурор романтичним чином, жінки в захваті.

Також Politeka писала, що Сергій Лазарєв оголив несподіване місце заради зухвалого образу: "не соромно тобі?".