Популярная украинская певица Ани Лорак огорошила поклонников словами, оказавшись рядом с Сергеем Лазаревым

Как рассказывает Politeka, фотографию знаменитость разместила у себя в Instagram.

«Снова вместе! Снова рядом!» - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Лорак позирует, нежно прижавшись к Сергею Лазареву. Это стало причиной «дикого» восторга среди ее поклонников. Об этом говорит происходящее под снимком.

«Давно пора жениться уже вам», «божечки, какие же красивые», «Каролина, вы великолепны», «как вы чудесно смотритесь вместе! 😍 Желаю вам крепкой и долгой….дружбы», «ну какие же вы милые. Самые талантливые и стильные», «невероятные», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что известный российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают роман с Ани Лорак, взбудоражил Сеть снимком с коллегой по сцене.

На фото Лазарев запечатлен рядом с Димой Биланом

«Ну, куда ж без нас в Новый Год!!», - написал «любовник» Лорак.

Пользователи Сети в восторге от такого известия. Лазарева и Биланы засыпали комплиментами, отмечая, что певцы очень похожи между собой.

Напомним, "любовник" Ани Лорак Лазарев знатно зажег с известной комедианткой, видео не для детей: "это прекрасно!».

Как сообщала Politeka, "любовник" Ани Лорак Лазарев произвел фурор романтическим образом, женщины в восторге.

Также Politeka писала, что Сергей Лазарев обнажил неожиданное место ради дерзкого образа: "не стыдно тебе?".