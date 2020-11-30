Известный российский певец Сергей Лазарев, которому приписывают роман с Ани Лорак, взбудоражил Сеть снимком с коллегой по сцене

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на страницу артиста в Инстаграм.

На фото Лазарев запечатлен рядом с Димой Биланом

«Ну, куда ж без нас в Новый Год!!», - написал «любовник» Лорак.

Пользователи Сети в восторге от такого известия. Лазарева и Биланы засыпали комплиментами, томечая, что певцы очень похожи между собой.

«Будет жарко», «Красавцы», «А где Валерий Меладзе и Леонид Агутин?», «Вау, какие вы крутые. Ждем», «Люблю, когда вы рядом. Такие красивые», «Что 20 лет назад, что сейчас! ❤️», «Мои обожаемые красавцы 😍», «Тони Старк ииии... Тони Старк?», «Замечательная пара», «Как близнецы», - пишут в комментариях.

Ранее Лаззорев выложил свежее видео с репетиции, на котором показал одно из движений для будущих концертов. Артист предстал перед поклонниками в удобном наряде, который отлично подходит для танцев: черной футболке, спортивных штанах и ярко-оранжевых кроссовках.

Напомним, "любовник" Ани Лорак Лазарев знатно зажег с известной комедианткой, видео не для детей: "это прекрасно!».

Как сообщала Politeka, "любовник" Ани Лорак Лазарев произвел фурор романтическим образом, женщины в восторге.

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