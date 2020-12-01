Популярна українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників, примірявши облягаючу сукню з нестандартним декольте

Як розповідає Politeka, знімки були розміщені на сторінці знаменитості в Instagram.

"Сердечно дякую талановитим і коханим..." - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографіях Тіна Кароль позує в білосніжній сукні з екстремальним декольте, яке ефектно підкреслює її і без того розкішну фігуру. Це привело в захват її шанувальників.

"Така хороша лялечка наша», «краща",» шикарний образ«,» найкраща«,» прекрасна – як завжди«,» ну до чого ж ви красива«, » прекрасна, велика молодець, це було неймовірно☺❤️", - пишуть вони.

Як ми розповідали до цього, українська співачка Тіна Кароль спантеличила надмірною відвертістю.

На останньому ефірі» Танців з зірками " Тіна традиційно з'явилася у вельми відвертій сукні з розрізами. На вбранні був Екстремальний розріз до стегна, а також кілька розрізів на животі, грудях і спині. В цілому образ Тіни виглядав вражаюче, але не всім глядачам таке вбрання припало до смаку.

Нагадаємо, що рідкісне фото Тіни Кароль з братом і батьками облетіло мережу: «він точно не батько Балана?».

Як повідомляла Politeka, Горбунов показав засумувала на" Танцях з зірками " Кароль в розкутій сукні:"Без настрою дівчинка".

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