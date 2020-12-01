Популярна українська співачка Тіна Кароль захопила шанувальників, примірявши облягаючу сукню з нестандартним декольте
Як розповідає Politeka, знімки були розміщені на сторінці знаменитості в Instagram.
"Сердечно дякую талановитим і коханим..." - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографіях Тіна Кароль позує в білосніжній сукні з екстремальним декольте, яке ефектно підкреслює її і без того розкішну фігуру. Це привело в захват її шанувальників.
Волога Ельза Хоск з Victoria's Secret наробила шуму видом в шкірі і корсеті: "Як жарко"
Чарівна "наречена" Харламова вивалила бюст з декольте, притулившись до інструменту: "Хороша стійка"
Мама Христини Асмус вразила зовнішністю поруч з дочкою, фото екс-тещі Харламова: "Як дві краплі"
Тарзан після зради Корольовій вляпався в новий скандал: "Як можна було сісти на..."
"Така хороша лялечка наша», «краща",» шикарний образ«,» найкраща«,» прекрасна – як завжди«,» ну до чого ж ви красива«, » прекрасна, велика молодець, це було неймовірно☺❤️", - пишуть вони.
Як ми розповідали до цього, українська співачка Тіна Кароль спантеличила надмірною відвертістю.
На останньому ефірі» Танців з зірками " Тіна традиційно з'явилася у вельми відвертій сукні з розрізами. На вбранні був Екстремальний розріз до стегна, а також кілька розрізів на животі, грудях і спині. В цілому образ Тіни виглядав вражаюче, але не всім глядачам таке вбрання припало до смаку.
Нагадаємо, що рідкісне фото Тіни Кароль з братом і батьками облетіло мережу: «він точно не батько Балана?».
Як повідомляла Politeka, Горбунов показав засумувала на" Танцях з зірками " Кароль в розкутій сукні:"Без настрою дівчинка".
Також Politeka писала, що Кароль забула про минулі образи і влаштувала «пожежу» на сцені «Квартал 95»: «жінка-богиня».