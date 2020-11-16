Украинская певица Тина Кароль озадачила чрезмерной откровенностью

Как передает Politeka.net, на последнем эфире «Танців з зірками» Тина традиционно появилась в весьма откровенном платье с разрезами. На наряде был экстремальный разрез до бедра, а также несколько разрезов на животе, груди и спине. В целом образ Тины смотрелся впечатляюще, но не всем зрителям такой наряд пришелся по вкусу.

В комментариях к посту о начале шоу зрители раскритиковали артистку за неприличный вид.

«Платье Тины похоже на недоделанный купальник, как будто она только с пляжа и не переоделась. Ну кто такое придумывает?»,

«Ее фигура не ахти чтоб надевать такие платья, очень не красиво»,

«Такие интересные и красивые костюмы у участников, а вот Тине за 4 сезона пора поменять неизменный разрез на платье»,

«Тина очень красивая женщина, но ее постоянные чрезмерные обнажение уже производят обратное впечатление»,

«А Тина не меняет репертуар: ножка - по самое никуда и коронная ошибка: "пятьдесят". Такая уж тупая, что не может орфоэпические ошибки свои исправить?»,

«Тина не перестаралась, не??? По-моему, перебор! Уже никому не интересно, а даже противно. Не 17 лет же», - пишут пользователи сети.

Напомним, что редкое фото Тины Кароль с братом и родителями облетело сеть: «Он точно не отец Балана?».

Как сообщала Politeka, Горбунов показал загрустившую на "Танцях з зірками" Кароль в раскованном платье: "Без настроения девочка".

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