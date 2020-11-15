Тина Кароль в роскошном платье устроила зажигательное выступления на сцене Студии «Квартал 95»

Соответствующим видео популярная украинская певица поделилась в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Певица выступила в новом выпуске «Квартала», исполнив вживую свой хит «Лодочка». Для выступления Кароль выбрала поистине роскошный образ. Она вышла на сцену в длинном черном платье с узким верхом и свободной юбкой. Главной изюминкой наряда стали оригинальные вырезы под грудью певицы, которые так и привлекают внимание к ее пышным формам.

В ходе номера певица и ее подтанцовка забирались на стулья с ногами, а затем садились и даже ложились на них.

Поклонники певицы не смогли пройти мимо такого номера и буквально засыпали Тину комплиментами.

«Лучшая», «ошеломительно», «Тина вы такая настоящая и женственная! Поёте вы шикарно», «Женщина-Богиня... Прекрасна во всем», «Это просто огонь», «Какая же Тина невероятная. Волшебная, хрупкая, женственная. Но в то же время такая сильная ... Каждая ее песня прикасается к душе и оставляет приятный след на ней», - пишут люди.

Отметим, что недавно Кароль рассказала о моменте, когда один из номеров "Квартала 95" оскорбил ее.

"У них была сценка о песне "Ноченька". В тот момент я не то, чтобы обиделась, но было неприятно. Хотя ничего такого там не было. Позже парни говорили мне: "Тина, мы ничего такого не имели в виду". Чуть позже я научилась воспринимать такие номера легче и спокойнее", – призналась Тина Кароль.

Напомним, роскошная Кароль глубиной декольте переплюнула Астафьеву с Чеховой.

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