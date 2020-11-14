Такой звезду еще не видели

Популярная украинская певица Тина Кароль впечатлила красотой на архивном снимке, который был сделан в окружении семьи

Как сообщает Politeka, фотография была опубликована на фан-странице звезды в Instagram.

«Маленькая Тина в кругу семьи😍 Сегодня день рождения у папы Тины - Григория Самуиловича . Поздравляем», - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Тина Кароль позирует в окружении семьи. Рядом с ней позирует отец, мать и брат.

«Типаж внешности папы Тины – Дан Балан», «Веня похож и на дедушку тоже», «сразу видно, кто в доме хозяин», «он точно не отец Балана?», «какая у тебя красивая семья. А папа действительно похож на Дана Балана. Интересно, какая между ними связь?», - пишут ее поклонники.

Как сообщалось до этого, украинская певица Тина Кароль впечатлила роскошной фигурой, нарядившись в облегающее платье

«Можно потратить всю жизнь, чтобы найти своих. Среди глаз, среди лиц, среди судеб всё-таки же где-то есть они...» - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах Тина Кароль позирует, умостившись в облегающее платье, элегантно задрав руку к верху. При этом знаменитость снимает себя на камеру, демонстрируя аппетитные прелести во всей красе.

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