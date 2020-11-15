В этот раз возникли трудности

Юрий Горбунов показал, как проводит необычный эфир с Тиной Кароль на «Танцях з зірками»

15 ноября в эфир вышел четвертьфинал популярного украинского шоу «Танці з зірками». По этому случаю его ведущий Юрий Горбунов опубликовал новый пост в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Горбунов перед эфиром поделился селфи с Тиной Кароль, которая помогала ему вести программу. Они стоят за кулисами, а на фоне виднеются традиционные для шоу диско-шары. Горбунов выбрал для эфира стильный костюм в крупную клетку, а Кароль позировала в узком черном платье с оригинальным вырезом.

«Сегодня эфир без зрителей, но на настроение ведущих не влияет! Вы смотрите? Сегодня четвертьфинал!», - напомнил украинцам ведущий.

Подписчики тут же отреагировали на его пост, поставив ему более 4 тысяч лайков менее, чем за 20 минут. При этом в комментариях отметили, что Кароль выглядит не очень радостной.

«Без настроения девочка», - написал один из подписчиков.

Стоит отметить, что позже Горбунов удалил этот пост.

Ранее мы писали, что Горбунов выложила в микроблоге "Инстаграм" снимок из ранних сезонов, на котором станцевал со звездой. В одном из выпусков пара вышла на паркет в образах Остапа Бэндера и Эллочки-людоедки. Юрий Горбунов отметил в описании, что это было почти 14 лет назад.

Напомним, кардинальные изменения во внешности Тины Кароль и Горбунова зацепили украинцев: "Моложе, чем 14 лет назад".

Как сообщала Politeka, раскованная Тина Кароль в необычном платье подала пример украинкам.

Также Politeka писала, что белокурая Кароль подразнила ножкой в разрезе, вскружив голову нежной красотой.