Юрий Горбунов показал, как проводит необычный эфир с Тиной Кароль на «Танцях з зірками»
15 ноября в эфир вышел четвертьфинал популярного украинского шоу «Танці з зірками». По этому случаю его ведущий Юрий Горбунов опубликовал новый пост в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, Горбунов перед эфиром поделился селфи с Тиной Кароль, которая помогала ему вести программу. Они стоят за кулисами, а на фоне виднеются традиционные для шоу диско-шары. Горбунов выбрал для эфира стильный костюм в крупную клетку, а Кароль позировала в узком черном платье с оригинальным вырезом.
«Сегодня эфир без зрителей, но на настроение ведущих не влияет! Вы смотрите? Сегодня четвертьфинал!», - напомнил украинцам ведущий.
Подписчики тут же отреагировали на его пост, поставив ему более 4 тысяч лайков менее, чем за 20 минут. При этом в комментариях отметили, что Кароль выглядит не очень радостной.
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«Без настроения девочка», - написал один из подписчиков.
Стоит отметить, что позже Горбунов удалил этот пост.
Ранее мы писали, что Горбунов выложила в микроблоге "Инстаграм" снимок из ранних сезонов, на котором станцевал со звездой. В одном из выпусков пара вышла на паркет в образах Остапа Бэндера и Эллочки-людоедки. Юрий Горбунов отметил в описании, что это было почти 14 лет назад.
Напомним, кардинальные изменения во внешности Тины Кароль и Горбунова зацепили украинцев: "Моложе, чем 14 лет назад".
Как сообщала Politeka, раскованная Тина Кароль в необычном платье подала пример украинкам.
Также Politeka писала, что белокурая Кароль подразнила ножкой в разрезе, вскружив голову нежной красотой.