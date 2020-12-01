Українська модель Альона Омович, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардаш'ян, вразила формами в білосніжному топі без білизни
Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована в Instagram знаменитості.
"Дуже теплий і стильний костюм", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Омович позує в білосніжному топі без білизни, з-під якого видніється явно зайве. При цьому модель ефектно задерла руки вгору, демонструючи й без того бездоганні вигини.
"Ух, які місця», «Малятко на стилі», «схудла», «красуня», «бездоганно виглядаєш», «шикарна фігура», «о мій бог – чудова», "красива фотографія, ти краще за всіх", - пишуть її шанувальники.
"Ціни зростуть на 80%": драконівське рішення щодо газу для українців прийнято, що зміниться з 1 січня
"Аж гидко": Молода дружина Преснякова в прозорій сукні втекла на тусовки через місяць після пологів
Заплакана Тодоренко поділилася особистим горем, кадри ридань: "Дуже шкода, що Влад…"
Тарзан після зради Корольовій вляпався в новий скандал: "Як можна було сісти на..."
До цього ми писали, що відома модель Олена Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе в дзеркалі у всій красі.
Зірка побалувала шанувальників палючим знімком з Білому топіку без білизни. Зірка показала досконалі форми шостого розміру, піднявши тісний одяг.
Великий бюст чи не вивалився з-під вбрання і виглядав дуже спокусливо, на що і сподівалася модель.
Нагадавши, Українська Кардаш'ян задерла ніжку в ресторані, засвітивши найсмачнішу страву
А ще Politeka писала, що українська Кардаш'ян не втримала величезний бюст у білому міні-топі
Також Politeka повідомляла, що українська Кардаш'ян вивалила бюст шостого розміру, лежачи на лікарняному ліжку