Українська модель Альона Омович, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардаш'ян, вразила формами в білосніжному топі без білизни

Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована в Instagram знаменитості.

"Дуже теплий і стильний костюм", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Омович позує в білосніжному топі без білизни, з-під якого видніється явно зайве. При цьому модель ефектно задерла руки вгору, демонструючи й без того бездоганні вигини.

"Ух, які місця», «Малятко на стилі», «схудла», «красуня», «бездоганно виглядаєш», «шикарна фігура», «о мій бог – чудова», "красива фотографія, ти краще за всіх", - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що відома модель Олена Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе в дзеркалі у всій красі.

Зірка побалувала шанувальників палючим знімком з Білому топіку без білизни. Зірка показала досконалі форми шостого розміру, піднявши тісний одяг.

Великий бюст чи не вивалився з-під вбрання і виглядав дуже спокусливо, на що і сподівалася модель.

Нагадавши, Українська Кардаш'ян задерла ніжку в ресторані, засвітивши найсмачнішу страву

А ще Politeka писала, що українська Кардаш'ян не втримала величезний бюст у білому міні-топі

Також Politeka повідомляла, що українська Кардаш'ян вивалила бюст шостого розміру, лежачи на лікарняному ліжку