Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в необычном месте

На фото Алена лежала на больничной койке в топе и под одеялом. На руке можно увидеть трубочку от капельницы. Волосы у красотки остались распущенными, модель смотрела прямо в камеру. Как можно понять, праздник у звезды не удался. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Sweet 26. Когда собиралась отмечать ДР у океана, а вместо этого прилетела на госпитализацию. С 26 летием меня. В такие моменты понимаешь, что готов отдать любые деньги, лишь бы быть здоровым по щелчку пальца. Жаль что так не бывает...2020 заканчивайся уже, ну!", - написала Омович.

Фанаты поставили более 13 тысяч лайков и написали комментарии:

"Желаю вам крепкого здоровья, и скорейшего выздоровления", "С Днем Рождения...здоровья тебе мой ангел", "Капец, малышка! Поправляйся быстрее!!!!", "С днём рождения, Алёна", "С днем рождения вас мисс, пусть всегда светит солнце".

Сообщалось, что известная киевская модель Алена Омович посветила бюстом в неприлично коротком топе.

Как видно на фото, многим понравился кадр с Омович, позирующей на фоне океана с неприлично-коротким топом, задранным на ее бюсте.

Белая майка с надписью «Марвел» и красное нижнее белье сделали образ Алены весьма провокативным, ведь она ничего не скрыла.

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