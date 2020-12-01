Украинская модель Алена Омович, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, впечатлила формами в белоснежном топе без белья

Как рассказывает Politeka, фотография была опубликована в Instagram знаменитости.

«Очень тёплый и стильный костюм», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Омович позирует в белоснежном топе без белья, из-под которого виднеется явно лишнее. При этом модель эффектно задрала руки вверх, демонстрируя и без того безупречные изгибы.

«Ух, какие места», «малышка на стиле», «похудела», «красотка», «безупречно выглядишь», «шикарная фигура», «о мой бог – великолепная», «Красивая фотография, ты лучше всех», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в зеркале во всей крас.

Звезда побаловала поклонников обжигающим снимком с белом топике без белья. Звезда показала совершенные формы шестого размера, приподняв тесную одежду.

Большой бюст едва ли не вывалился из-под наряда и смотрелся очень искусительно, на что и надеялась модель.

Напомним, украинская Кардашьян задрала ножку в ресторане, засветив самое вкусное блюдо

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян не удержала огромный бюст в белом мини-топе

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян вывалила бюст шестого размера, лежа на больничной койке