Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, решилась на смелую фотосессию

Популярная модель с необычной внешностью рассказала вчера в свой день рождения, что заболела и даже попала в больницу вместо того, чтобы отправиться на отдых. По этому поводу на фан-аккаунтах, посвященным звезде и ее модельным фотосессиям, тут же начали появляться яркие фото с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Один из таких кадров разделил пользователей сети во мнениях. Одни начали говорить, что поздравляют девушку с праздником и желают ей быть сильной, а также не расстраиваться из-за упущенного праздника, другие же раскритиковали Алену за неестественно выпяченную грудь в короткой маечке.

Как известно, девушка ранее сделала себе бюст и увеличила тот с нулевого до шестого размера, поэтому кадры Омович всегда вызывают бурную реакцию в сети:

«Зачем ты с себя так изуродовала? 🤮; Я не понимаю, неужели человек, который пишет сюда гадости, не видит себя со стороны? Это выглядит жалко. Не нравится- пройдите мимо или отпишитесь; Алена, вы красотка ♥️♥️ это сильная конкуренция; Я всегда смотрю на твои ноги 😭😍; Эмпланты конкурируются жестко; Такое чучело насиликоненое, просто ппц 🤣; Какие глаза👍👍👍 могут быть тут, когда такой шикарный вид! ❤; Omg❤️; красотка, а пишут завистливые скряги))».

Мы также писали, что после преображения Омович начали хейтить в сети и критиковать за сильный фотошоп своей фигуры. Тем не менее девушка продолжает делиться смелыми кадрами, рекламировать одежду и поражать образами.

Стройная и высокая красотка не боится критики, поэтому всегда подчеркивает достоинства самыми дерзкими нарядами. На фан-аккаунтах начали активно публиковать лучшие образы Алены за последнее время. Как видно на фото, многим понравился кадр с Омович, позирующей на фоне океана с неприлично-коротким топом, задранным на ее бюсте.

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