Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя и рассказала о диете

На фото Алена позировала в топе, который завязала на груди, шортиках и больших сапогах. Звезда сидела в кресле, а в руках держала тарелку со спагетти. Омович оставила волосы распущенными, а одну ножку задрала, хвастаясь тату на бедре. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Когда посадили на жесткую диету, и началась ностальгия по нормальной еде.

P.S. Вы ж не против архивчика? А то больничный контент думаю не особо заходит", - написала Омович.

Фанаты поставили более 10 тысяч лайков и написали комментарии:

"Фотошоп под рукой", "Излишне говорить, что я потерял дар речи", "Алена, вау, ты невероятная", "Лихо и потрясающе шикарно", "Красиво и идеально", "Вау, это очень красивая девушка, ты мне очень нравишься ...", "Обожаю", "А что с рукой??", "Выздоравливай скорее".

Сообщалось, что известная киевская модель Алена Омович посветила бюстом в неприлично коротком топе.

Как видно на фото, многим понравился кадр с Омович, позирующей на фоне океана с неприлично-коротким топом, задранным на ее бюсте. Белая майка с надписью «Марвел» и красное нижнее белье сделали образ Алены весьма провокативным, ведь она ничего не скрыла.

Напомним, украинская Кардашьян не удержала огромный бюст в белом мини-топе

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян вывалила бюст шестого размера, лежа на больничной койке

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян в сеточке показала всю роскошь бюста шестого размера



