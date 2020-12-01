Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала себя в зеркале во всей красе

Звезда побаловала поклонников обжигающим снимком с белом топике без белья, пишет Politeka.net. Звезда показала совершенные формы шестого размера, приподняв тесную одежду.

Большой бюст едва ли не вывалился из-под наряда и смотрелся очень искусительно, на что и надеялась модель.

Красотка заодно и показала свою стройную талию, упругий живот и красивые бедра, на которых держались розовые трусики от известного бренда.

Омович слегка выгнулась, выставив назад упругие ягодицы.

Модель смотрела в телефон, снимая себя в зеркало.

"Какая у меня диета спрашиваете вы? Попробуйте каждый день нервничать и будете выглядеть так же☠️🥴", - написала звезда.

За 12 минут пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Я на такой стабильно сижу 👍🏽 классная", "твоя диета называется **евый фотошоп и хороший хирург", "Видимо не всем такая диета подходит 🧡", "Интересно, от чего ты так нервничаешь 🤣 У тя разве есть какие-то жизненные заботы, кроме как заниматься самолюбованием и интернетиком))))", "Я уже хз сколько на такой диете живу-так и умереть недолго 🥳", "Че б я ото нервничал при таких формах 🤔😎😀🔥", "Безумно красивая 💕", "Куколка 😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Алена Омович позировала в красном кружевном белье. Красотка сидит перед камерой и показывала результат операции. Грудь была не такой пышной и немного странной. Но можно заметить, что и тогда Алена была со множеством татуировок.

Напомним, украинская Кардашьян задрала ножку в ресторане, засветив самое вкусное блюдо

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян не удержала огромный бюст в белом мини-топе

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