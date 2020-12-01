Популярна українська співачка Віра Брежнєва вирішила обговорити з шанувальниками серйозну тему
Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Брежнєва підняла тему епідемії ВІЛ/СНІДу, приурочивши це до 1 грудня.
Як відомо, в 2014 році співачка стала послом ООН з питань прав і дискримінації ВІЛ-інфікованих жінок, що живуть в країнах Середньої Азії та Східної Європи.
"1 грудня для мене вже 6 років не просто перший день зими. Це день солідарності з тими, кого торкнулася епідемія ВІЛ/ СНІДу і день, коли хочеться ще раз дуже сказати всім: в наших силах зробити так, щоб ця епідемія зупинилася", - написала Брежнєва, супроводивши свій пост серйозним фото.
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У коментарях співачку стали хвалити за її позицію і ідеальну зовнішність. На знімку Брежнєва була дуже ніжною.
"Вірочка найбільша молодець! Чудо-мама, диво-дружина, диво-співачка, диво-людина!". "Ти як і раніше виглядаєш дуже добре. Я пам'ятаю, коли я вперше приїхав в Україну, і ти стала популярною завдяки ВІА Грі", "просто красуня"," Промінь віри. Спасибі вам за вашу місію", " Віра захоплююся вашою прекрасною і світлою душею!!! Це зараз велика рідкість!", "Віра ти супер", - пишуть користувачі Мережі.
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