Популярна українська співачка Віра Брежнєва спокусила шанувальників, примірявши прозорий наряд

Як повідомляє Politeka, фотографії були опубліковані на сторінці зірки в Instagram.

"Завжди знайдеться той, кому ви не подобаєтеся, завжди знайдеться той, кому не подобається результат вашої роботи, той, кому не сподобається, що ви йдете вперед, але це не привід цього не робити) і якщо вже робити-то з задоволенням!» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Брежнєва позує в топі тілесного кольору і прозорій накидці, елегантно демонструючи достоїнства своєї фігури у всій красі.

«Моя дівчинка!», «остання вогнище», «Вам ніби знову 25! І красива, і сек*уальная», «чудова», «геніальні слова, віра!!! І вогненно гарячі і шикарні фото!!», «здорово виглядаєш», - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося до цього, Віра Брежнєва показала своїх подруг і дочку Соню в спокусливих образах з її нового кліпу

Не так давно популярна співачка українського походження випустила кліп на пісню «Сестра», в якому показала, як веселиться з близькими для неї дівчатами.

Нагадавши, юна дочка Віри Брежнєвої вивалила свій сором в напівпрозорому топі, мати не стрималася.

Як повідомляла Politeka, прилизана Віра Брежнєва в прозорому пальто втратила голову від подружки Монатіка:»не всі знають, але...".

Також Politeka писала, що Віра Брежнєва без одягу показала, чим вона краща за будь-яку «ВІА Гри".