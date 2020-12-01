Американська фітнес-модель Ана Чері вразила розміром "м'ячиків", примірявши тісний спортивний наряд

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість вирішила поділитися у себе на сторінці в Instagram.

"Посилаю флюїди любові всім, хто допомагав і підтримував..." - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії видно рум'яну Ану Чері, яка демонструє всі свої «багатства» фігури в тісному вбранні.

«Вау, яскравіше сонця», «обожнюю цей твій наряд», «гаряча штучка», « чарівні вигини», «Божественна!», «О боже, це занадто мило», «Ти виглядаєш все більш неймовірно з кожним разом, як я на тебе дивлюся», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що відома фітнес-модель Ана Чері блиснула розкішною фігуркою в милих шортиках

У себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала в дуже спокусливому вигляді. Дівчина сиділа на ліжку, зібравши волосся. Вона була одягнена в короткий топік на застібці і шорти з високою посадкою. Костюм вигідно підкреслив достоїнства фігури дівчини. Чері вирішила додати вогнику, розстебнувши топ, засвітивши свій соковитий бюст.

Нагадаємо, що кокетлива Ана Чері вип'ятила сідниці в коротеньких шортиках:"ось і горішки".

А ще Politeka писала, що рум'яна Ана Чері продемонструвала пружне тіло, здавивши принади топом: «феноменальна Краса».

Також Politeka повідомляла, що Ана Чері показала свої " пироги "в непристойній маєчці без ліфчика:" Ого, це сяйво...".