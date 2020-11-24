Известная фитнес-модель Ана Чери сверкнула роскошной фигуркой в милых шортиках

Как пишет Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в очень соблазнительном виде. Девушка сидела на кровати, собрав волосы. Она была одета в короткий топик на застежке и шорты с высокой посадкой. Костюм выгодно подчеркнул достоинства фигуры девушки. Чери решила добавить огоньку, расстегнув топ, засветив свой сочный бюст.

Фитнес-модель похвасталась, что запускает линию собственной спортивной одежды.

«Спортивный бюстгальтер на молнии призван сделать образ удивительным! Он называется Baddie и этот черный камуфляж - мой любимый!», - призналась Ана.

За короткое время ее пост собрал почти 30 тысяч лайков. В комментариях ей оставили массу приятных слов.

«Оглушающая», «Красиво выглядит», «Ты сияешь», «Доброе утро красавица», «Не могу дождаться!», «Костюм выглядит потрясающе на тебе», «Великолепная», «Слишком мило», «Нет твоих селфи, которые нам бы не понравились!», «Красивый вид», «Самый чувственный и красивый наряд», «Девушка мечты», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ана Чери решила похвастаться фигурой в белье. Она повернулась задом, чтобы поклонники смогли рассмотреть ее подкачанные ягодицы. Выглядела девушка просто превосходно.

Напомним, что кокетливая Ана Чери выпятила ягодицы в коротеньких шортиках: "Вот и орешки".

А еще Politeka писала, что румяная Ана Чери продемонстрировала упругое тело, сдавив прелести топом: «Феноменальная красота».

Также Politeka сообщала, что Ана Чери показала свои "пироги" в непристойной маечке без лифчика: "Ого, это сияние...".