Американская фитнес-модель Ана Чери облачилась в тесный спортивный наряд, соблазнив фанатов изгибами
Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала у себя в Instagram.
«Доброго утра и счастливого понедельника! Помните, что если вы хотите, чтобы все работало – нужно тренироваться», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии Чери позирует в облегающем топе с леггинсами, демонстрируя безупречную фигуру во всей красе.
«Феноменальная красота», «малышка, ты безупречна», «волшебные изгибы», «ты просто невероятно красиво выглядишь! Хорошего тебе понедельника!», «вот это я понимаю – идеальный понедельник», - пишут ее поклонники.
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Спортсменка любит ленивый отдых и предпочитает большую часть времени проводить дома рядом с пляжем. Она посещает различные мероприятия крайне редко, а в отпуск отправляется с подругами, чтобы разрядить обстановку. При этом популярная фитнес-модель умеет показать различные образы несмотря на то, что делает большинство селфи дома.
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