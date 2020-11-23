Американская фитнес-модель Ана Чери подразнила видом в непристойной майке и купальнике

Популярная фитнес модель не знает стыда, ведь привыкла работать на камеру в самых разных и смелых образах. Девушка ведет себя достаточно нескромно, позируя у бассейна, на побережье или во время прогулки, ведь именно благодаря излишней смелости ее фото привлекают внимание пользователей Инстаграм.

Так, звезда публикует фото в бикини или даже без него, получая несколько сотен восхищенных слов от фолловеров. При этом модель полностью не переходит границ дозволенного, а лишь демонстрирует свое тело в образах с ноткой пикантности.

На фото, представленном на фан-аккаунте Анны, видно, что Чери есть чем похвалиться. В частности, бюстом в до неприличия коротенькой маечке, под которой даже нет лифчика. Тем не менее, можно заметить нижнюю часть бикини желтого цвета на тонких завязочках.

Вот что пишут в сети:

«Вау, Ана, ты выглядишь потрясающе ❤️ так красиво; Золотая красавица ❤️; Хороший выстрел 💥; оглушающий вид; мне очень нравится 😍🔥👌; это счастливый день красивая ❤️🙏; Божественная красота; Я люблю твое платье 👗 😍; Удивительно потрясающе ... 😍💕💯🔥; Блин ты красивая!; Хорошо выглядит в этом сиянии, ого.. ♥ ️; Вау, ты очень красивая ❤⚘🌷😘; Теперь это классная картинка, люблю ее; У тебя отличное идеальное тело🔥🌷; Красота в солнечном свете 🌞🍁».

Также мы писали, что девушка часто устраивает постановочные фотосессии в своих спортивных костюмах, которые продает в магазине для спортсменок, и организовывает съемки, чтобы похвастаться фигурой в белье.

Тем не менее домашние селфи Чери в пижаме оказываются также популярны, как и другие фото. К примеру, на фан-аккаунте появился кадр, на котором модель позировала в коротеньких шортиках и похвасталась ягодицами прямо перед объективом. Фанаты сразу же отреагировали:

«Великолепно 🔥🔥🔥, какое зрелище так просыпаться? Если это не разбудит вас, ничего не будет 💯😘; Горячая пляжная королева; Потрясающе; Вы идете, дыша восьмым чудом света 😍; надеюсь, у тебя отличные выходные».

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