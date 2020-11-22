Американская фитнес-модель Ана Чери поделилась домашним селфи и засветила яркий образ в пижаме

Модель редко делится домашними фото несмотря на то, что редко куда-то ездит и посещает публичные мероприятия. Большинство кадров в ее профиле в социальной сети Инстаграм сделаны на пляже во время отдыха Аны в различных открытых бикини.

Также девушка часто устраивает постановочные фотосессии в своих спортивных костюмах, которые продает в магазине для спортсменок, и организовывает съемки, чтобы похвастаться фигурой в белье.

Тем не менее домашние селфи Чери в пижаме оказываются также популярны, как и другие фото. К примеру, на фан-аккаунте появился кадр, на котором модель позировала в коротеньких шортиках и похвасталась ягодицами прямо перед объективом. Фанаты сразу же отреагировали:

«Великолепно 🔥🔥🔥, какое зрелище так просыпаться? Если это не разбудит вас, ничего не будет 💯😘; Замечательный и очень красивый восхитительный свежий фитнес для здоровья тела ❤️; Такая идеальная женщина 🤩; Великолепно 😍; Потрясающе 🌹 вот и орешки🔥🔥; Вау, ты абсолютно красивая; Горячая пляжная королева; Потрясающе 😍😍😍❤️; Вы идете, дыша восьмым чудом света 😍; надеюсь, у тебя отличные выходные».

Мы также писали, что Ана Чери является профессиональным фитнес-тренером, поэтому сотрудничает с многими фирмами, продающими фитнес-атрибутику и рекламирует энергетические напитки для спортсменов, в том числе и специальное питание для них.

Поклонники относятся к фото звезды очень положительно, поэтому всегда нахваливают ее образы и засыпают посты комплиментами, даже если кадры Чери были представлены на фан-аккаунтах. Спортсменка на одном из фото, как видно, продемонстрировала всю красоту своего тела, подчеркнула достоинства пудровым бельем с кружевами и засветила при этом подтянутую фигуру в целом.

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