Американская фитнес-модель Ана Чери поразила размером «мячиков», примеряв тесный спортивный наряд

Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.

«Посылаю флюиды любви всем, кто помогал и поддерживал…» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии видно румяную Ану Чери, которая демонстрирует все свои «богатства» фигуры в тесном наряде.

«Вау, ярче солнца», «обожаю этот твой наряд», «горячая штучка», «волшебные изгибы», «божественная!», «о боже, это слишком мило», «ты выглядишь все более невероятно с каждым разом, как я на тебя смотрю», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что известная фитнес-модель Ана Чери сверкнула роскошной фигуркой в милых шортиках

У себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в очень соблазнительном виде. Девушка сидела на кровати, собрав волосы. Она была одета в короткий топик на застежке и шорты с высокой посадкой. Костюм выгодно подчеркнул достоинства фигуры девушки. Чери решила добавить огоньку, расстегнув топ, засветив свой сочный бюст.

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