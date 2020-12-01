Американская фитнес-модель Ана Чери поразила размером «мячиков», примеряв тесный спортивный наряд
Как рассказывает Politeka, фотографией знаменитость решила поделиться у себя на странице в Instagram.
«Посылаю флюиды любви всем, кто помогал и поддерживал…» - говорится в сообщении.
Уточним, что на фотографии видно румяную Ану Чери, которая демонстрирует все свои «богатства» фигуры в тесном наряде.
«Вау, ярче солнца», «обожаю этот твой наряд», «горячая штучка», «волшебные изгибы», «божественная!», «о боже, это слишком мило», «ты выглядишь все более невероятно с каждым разом, как я на тебя смотрю», - пишут ее поклонники.
"Это не Пугачевой дети": в сети обсуждают предполагаемую маму Лизы Галкиной, очень похожи
Нахальный Кошевой из "Квартал 95" покаялся за шутку над известным украинцем, скандальное видео: "Совсем с дуба рухнул..."
Мама Кристины Асмус поразила внешностью рядом с дочерью, фото экс-тещи Харламова: «Как две капли»
Самая богатая певица Украины после болезни рассказала о новой беде в семье: «Это случилось с моим мужем…»
До этого мы рассказывали, что известная фитнес-модель Ана Чери сверкнула роскошной фигуркой в милых шортиках
У себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в очень соблазнительном виде. Девушка сидела на кровати, собрав волосы. Она была одета в короткий топик на застежке и шорты с высокой посадкой. Костюм выгодно подчеркнул достоинства фигуры девушки. Чери решила добавить огоньку, расстегнув топ, засветив свой сочный бюст.
Напомним, что кокетливая Ана Чери выпятила ягодицы в коротеньких шортиках: "Вот и орешки".
А еще Politeka писала, что румяная Ана Чери продемонстрировала упругое тело, сдавив прелести топом: «Феноменальная красота».
Также Politeka сообщала, что Ана Чери показала свои "пироги" в непристойной маечке без лифчика: "Ого, это сияние...".