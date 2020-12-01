Бразильська супермодель Жизель Олівейра, яка є ангелом Victoria's Secret, вразила виглядом пружного тіла в оригінальному костюмі

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram модель традиційно опублікувала серію фотографій, презентуючи новий лук. Дівчина часто влаштовує домашні фотосесії, створюючи контент для своєї сторінки в мережі.

Цього разу Жизель одягла світлі в'язані штани, корсет, а також білий піджак. Образ красуня доповнила незвичайною зачіскою і босоніжками на підборах. Крім цього, Олівейра зробила яскравий макіяж.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Солодка шоколадка", «прикольні фото», «така чудова», «чудова», «Вона приголомшливо виглядає», «тобі це підходить», «Люблю зачіску Жизель», «мила», «дивовижна жінка», "Ангел", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, сама Жизель родом з Бразилії. Вона приїхала в США підкорювати модельний бізнес і це у неї непогано вийшло. Крім Victoria's Secret Жизель встигла попрацювати з багатьма відомими брендами.

Раніше ми писали, що Жизель Олівейра влаштувала зухвалу фотосесію на вулиці. Модель одягла шкіряну сорочку, яку вона розстебнула, оголивши плоский засмаглий животик. Також на Жизель красувалися коротенькі шортики із зав'язками з боків.

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