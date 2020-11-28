Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала себе на радість фанатів

На фото "кішечка" Жизель позує в чорній сукні і без білизни. Красуня зібрала волосся в хвіст, а образ доповнила яскравим макіяжем. Дівчина стояла в профіль до камери і хвалилася своєю красою досить близько. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Повідомлялося, що відома бразильська модель Жизель Олівейра підкорила видом в непристойному короткому платтячку.

Дівчина одягла струмуюче міні плаття, під яке не стала надягати нижню білизну.

Сукня була настільки короткою, що нагадувала ночнушку. Вона крутилася, показуючи свою розкішну фігуру з усіх боків. Жизель засвітила округлі стегна, соковитий бюст, який мало не вивалився з оригінального вирізу, а також стрункі ніжки.

Ми повідомляли, що зірка Victoria's Secret Жизель Олівейра показала, як виглядає її ідеальне пляжне тіло у відвертому купальнику.

На знімках Жизель без всякого сорому позує на камеру в вельми неординарному зеленому купальнику з рослинним принтом. Його трусики-бікіні виглядають цілком зазвичай і дозволяють моделі продемонструвати її підтягнуті сідниці. А ось ліф купальника виконаний таким чином, що злегка роз'їжджається знизу, відкриваючи груди моделі вельми пікантним чином.

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