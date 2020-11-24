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Зірка Victoria's Secret, відома бразильська модель Жизель Олівейра підкорила видом в непристойному короткому платтячку

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Жизель опублікувала серію фото, на яких постала в дуже гарячому образі. Дівчина одягла струмуюче міні плаття, під яке не стала надягати нижню білизну.

Сукня була настільки короткою, що нагадувала ночнушку. Вона крутилася, показуючи свою розкішну фігуру з усіх боків. Жизель засвітила округлі стегна, соковитий бюст, який мало не вивалився з оригінального вирізу, а також стрункі ніжки. Особливу увагу привернув бюст моделі, який стирчав так сильно, що звів з розуму шанувальників Жизель.

Крім цього, модель доповнила образ яскравим вечірнім макіяжем з хижими стрілками.

"Граю в наряди", - підписала фото зірка.

За короткий час зірка зібрала більше 11 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Красива", "я одержимий тобою", "Красиво і більш ніж елегантно!", "Вау!!! Ти в стилі богині!", "Шалено приголомшливо!", "Королева Тельців», "ти досконалість", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Олівейра похвалилася фігуркою, сфотографувавшись в топі і штанях. Модель стояла біля великого вікна поруч з довгим кактусом, спокусливо вигнувшись.

Нагадаємо, що Жизель Олівейра одягла топ без білизни і покрасувалася перед дзеркалом:"Ох, як вигнулася...".

А ще Politeka писала, що Жизель Олівейра попустувала з подругою на пляжі: спекотні кадри в купальнику.

Також Politeka повідомляла, що Жизель Олівейра покрасувалася гордістю в одному пальто:"Ось це спокуса...".