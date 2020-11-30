Супермодель з Бразилії Жизель Олівейра, яка є ангелом Victoria's Secret, вразила красою на відпочинку

Як розповідає Politeka, знімки були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

"Моя улюблена частина відпочинку в Малібу - це коли ти можеш спокійно посидіти п'ять хвилин, побачивши безліч дельфінів», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографіях Олівейра позує в чорному вбранні з екстремальним декольте. На одному зі знімків модель нібито "затьмарила Сонце", позуючи на тлі заходу.

"Дуже мило" « "неймовірно красиво«,» дельфінам напевно сподобалося спостерігати за твоєю красою«,» мило«,» боже, Малятко, ти зводиш мене з розуму", - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, похвалилася собою в спокусливій позі.

На фото Жизель позувала в топі й штанях. Красуня стояла біля великого вікна поруч з довгим кактусом, спокусливо вигнувшись для кадру. Модель волосся залишила розпущеним, а сама повернулася до об'єктива камери.

Шанувальники буквально "вибухнули" компліментами, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.

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