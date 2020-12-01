Популярна корейська модель Кім Лі, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардаш'ян, вразила формами в одному топі

Як розповідає Politeka, фотографія була розміщена на сторінці знаменитості в Instagram.

Так, на знімку Кім Лі позує в облягаючих штанях, елегантно тримаючи в руці піджак. Як можна помітити, форми красуні прикриває лише тісний топ. Сама дівчина явно не соромиться демонструвати бездоганне тіло у всій красі. Її шанувальників це привело в неймовірний захват.

"Ох, який вигляд«,» чарівні форми – можна дивитися нескінченно«,» ти просто бездоганно виглядаєш«,» позаземний вигляд – зводиш мене з розуму«,» абсолютна Краса«,» сильно виглядаєш", - пишуть вони.

До цього повідомлялося, що відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе на радість фанатів.

На фото Кім позуєте в картатому піджаку і спідниці. Красуня залишила в наряді велике декольте, що зробило кадр ще більш спекотним. Зірка виставила ніжку і похвалилася її стрункістю у величезному розрізі. Волосся у моделі було розпущеним, а образ дівчина доповнила яскравим макіяжем.

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