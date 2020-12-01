Популярная корейская модель Ким Ли, которую сравнивают с американской иконой стиля Ким Кардашьян, впечатлила формами в одном топе
Как рассказывает Politeka, фотография была размещена на странице знаменитости в Instagram.
Так, на снимке Ким Ли позирует в облегающих штанах, элегантно держа в руке пиджак. Как можно заметить, формы красотки прикрывает лишь тесный топ. Сама девушка явно не стесняется демонстрировать безупречное тело во всей красе. Ее поклонников это привело в невероятный восторг.
«Ох, какой вид», «волшебные формы – можно смотреть бесконечно», «ты просто безупречно выглядишь», «внеземной вид – сводишь меня с ума», «абсолютная красота», «сильно выглядишь», - пишут они.
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До этого сообщалось, что известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя на радость фанатов.
На фото Ким позируете в клетчатом пиджаке и юбке. Красотка оставила в наряде большое декольте, что сделало кадр еще более жарким. Звезда выставила ножку и похвасталась ее стройностью в огромном разрезе. Волосы у модели были распущенными, а образ девушка дополнила ярким макияжем.
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