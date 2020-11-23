Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, засветила бюст в не скромном бикини во время отдыха

Модель набирает популярность в сети достаточно активно. Благодаря своей яркой внешности девушка пользуется спросом у глянцевых журналов и магазинов модной одежды, которые часто сотрудничают с альтернативными моделями для рекламы их брендов. Ким Ли делится в Инстаграм своими лучшими фото из последних работ и не перестает удивлять публику новыми нарядами.

На отдыхе же девушка любит демонстрировать достаточно сдержанные образы с небольшой ноткой пикантности. Так, к примеру, на фан-аккаунте появилось фото с Ли, которая позировала на пляже у моря в стильном купальнике с завязками на бюсте. Из-за провокативного дизайна девушка не смогла скрыть бюст и показала его с удачного ракурса.

Однако не только грудь девушки, но и стройная фигура в целом восхитила поклонников, прокомментировавших фото:

«Блин, детка; Всегда красива; Да, накорми нас 😍😍 Вау красивая! Надежда, что тебе понравился отпуск 🌊🌴☀ Дорогая 😍💜 это надо видеть лично👑✊💯; Наслаждайтесь!❤️😊; женщина, которую должен знать каждый 🍁; Красиво 🌴; Очень сексуально ... 😍😜; Потрясающие; мне кажется, это очень круто😻😻; Ты растопишь мой лет и сердце❤️».

Мы также писали, что эффектна брюнетка со стройной фигурой часто снимается для мужских журналов в довольно смелых образах, поэтому на публике девушка также не стесняется. Уверенно чувствуя себя перед камерой, Ким Ли восхищает яркой внешностью.

На одном из таких фото девушка удачно изогнулась перед объективом, позируя в черном белье с кружевами на лифчике, и получила массу комплиментов. Длинные распущенные локоны, вечерний макияж и обстановка комнаты создали некий стильный и пикантный образ для Ли.

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