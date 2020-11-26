Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала стильный образ в прозрачном купальнике

Модель является востребованной манекенщицей, рекламирующей белье и стильные наряды, также она работает диджеем и снимается для мужских журналов. После того, как Ким начала вести Инстаграм, ее популярность резко возросла и девушка начала чаще принимать участие в съемках.

На фан-аккаунтах начали активно показывать фото Ли, сделанные во время последних фотосессий для глянца. В частности, особенно популярными оказали фото, на которых Ким позировала в прозрачном купальнике с небольшими нашивками в форме цветов. Вот что пишут под одним из таких кадров:

«Я слышал, Бог сказал ангелам, что самый красивый поедет отдыхать на землю, когда ты вернешься? 😍😍; Великолепная дама, отличное тело; Так мило 😍; Девушка очень шикарна ​​!!!; 👏🏽👏🏽 будь боссом, как @kimlee; нет большей роскоши; ☕💭🌞 ♥; Я хочу когда-нибудь встретиться с тобой. Люблю свою работу. Продолжайте хорошую работу ...; Красивая фигура; Очень красивая Ким 😍 😍; Твоя горячая Ким 😘; @kimlee так благословенна; Я почти уверен, что выглядеть так горячо незаконно», - пишут пользователи.

Также Ким старается сделать акцент на своем бюсте благодаря открытым декольте и отсутствию лифчика под платьями.

Не стал исключением и этот раз. На фан-акккаунте поклонники поделились ярким фото, на котором Ким позировала в золотистом платье с огромным вырезом на бюсте, который достигал едва ли не до пупка модели.

Тонкий ремень удачно скрыл излишнюю откровенность. На селфи Ли смогла подчеркнуть также и пухлые губы, которые особенно выделяются благодаря искусственному освещению и ракурсу снизу.

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