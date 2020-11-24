Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала стильный образ в платье с глубоким декольте

Модель любит эпатировать публику в самых разных нарядах и чаще всего делает это в образах, которые не скрывают ее фигуру, а наоборот – подчеркивают достоинства. Также Ким старается сделать акцент на своем бюсте благодаря открытым декольте и отсутствию лифчика под платьями.

Не стал исключением и этот раз. На фан-акккаунте поклонники поделились ярким фото, на котором Ким позировала в золотистом платье с огромным вырезом на бюсте, который достигал едва ли не до пупка модели.

Тонкий ремень удачно скрыл излишнюю откровенность. На селфи Ли смогла подчеркнуть также и пухлые губы, которые особенно выделяются благодаря искусственному освещению и ракурсу снизу.

«Дама в золоте 🔥; бесконечная роза🌹👀👀; почему она такая красивая?; Люблю этот наряд🔥; Сочная и драгоценна малышка👏🙌😍; Ты так сильно нравишься😍🔥😁; продолжайте в том же духе❤️; Сногсшибательная малышка 🤩; Она выглядит сияющей и золотистого цвета, подчеркивая ее красоту 🌺 😊 😘 мисс 😍; Ты заставляешь меня плакать снова и снова ❤; Такие красивые женщины 😍😍; Еще раз! Горит !! 🔥; Совершенно захватывающе ... 😘💕🔥Губы соты, люблю обниматься 😘😘😘».

Мы также писали, что отдыхе девушка любит демонстрировать достаточно сдержанные образы с небольшой ноткой пикантности. Так, к примеру, на фан-аккаунте появилось фото с Ли, которая позировала на пляже у моря в стильном купальнике с завязками на бюсте. Из-за провокативного дизайна девушка не смогла скрыть бюст и показала его с удачного ракурса.

Однако не только грудь девушки, но и стройная фигура в целом восхитила поклонников, прокомментировавших фото:

«Блин, детка; Всегда красива; Да, накорми нас 😍😍 Вау красивая! Надежда, что тебе понравился отпуск 🌊🌴☀ Дорогая 😍💜 это надо видеть лично👑✊💯;Потрясающие; мне кажется, это очень круто😻😻; Ты растопишь мой лет и сердце❤️».

Напомним, корейская Кардашьян ослепила видами на свои прелести в красном белье

А еще Politeka писала, что корейская Кардашьян в атласном белье опустилась на колени

А еще Politeka сообщала, что корейская Кардашьян задрала платье и потрясла красотами в образе хищниц