Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала себя на радость фанатов

На фото Ким позируете в клетчатом пиджаке и юбке. Красотка оставила в наряде большое декольте, что сделало кадр еще более жарким. Звезда выставила ножку и похвасталась ее стройностью в огромном разрезе. Волосы у модели были распущенными, а образ девушка дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 4 тысячи лайков и написали комментарии:

"Моя любимый", "Вау, мило", "Отличная картинка красивая", "Такая красивая и добрая", "Очень красиво", "Ты выглядишь совершенно потрясающе", "Отличный проект! Спасибо, ты красивая", "Красивая! Ты на пути к вершине ". Продолжай, Ким!", "Она такая красивая, талантливая и милая!", "Глядя в твои глаза, я вижу красоту, глядя в твою душу, я вижу страсть, глядя в твой разум, я вижу разум, но глядя в твое сердце, я вижу мир".

Сообщалось, что известная модель Ким Ли показала подтянутую фигуру в полосатом боди.

Теперь Ким все чаще снимается в новых образах и интригует стильными преображениями. Девушка не боится экспериментов, поэтому снимается в бикини на пляже, показывает фигуру в одних кружевах или рекламирует колготки, забыв об остальной одежде и прикрываясь руками.

Напомним, корейская Кардашьян покорила жарким видом в купальнике из одной сеточки

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