Популярна українська співачка Тіна Кароль перевершила у красі молоду модель Тіну Кунакі

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці Тіни Кароль в Instagram з'явилося фотопорівняння українки і дружини Венсана Касселя в однаковій сукні. Обидві красуні виглядали чудово, але шанувальники все одно вирішили влаштувати модний батл.

"Хто крутіше? #Моднабитва двох Тін: Тіни Кароль vs Тіна Кунакі. Сукня від американського бренду Mônot. Кому підходить більше?",- підписали фото автори фан-аккаунта.

У коментарях перевагу віддали Тіні Кароль, зазначивши, що на ній сукня виглядає трохи краще. У коментарях шанувальники залишили масу приємних слів своєму кумиру.

"Наша Тіна Кароль краще за всіх, була і буде!! Вона талант від бога, таких дуууже мало», «обидві виглядають на всі 100%", "чесно... їм обом", "Наша Тіна вогонь!", "Тіна Кароль, звичайно ж", "Тіні! З її фігурою будь-яке плаття підійде!", "Дві красиві Тіни", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль подражнила шанувальників пікантними образами в сукнях з вирізами. Як відомо, артистка дуже любить вбрання з незвичайними вирізами, які підкреслюють її фігуру. Цього разу красуня позувала в білосніжних нарядах.

Нагадаємо, що Тіна Кароль виявилася копією мами-красуні Дана Балана, схожість вражає: "ніби мама з донькою!".

Як повідомляла Politeka, Кароль розтанула в обіймах широкоплечого брюнета, у Балана не залишилося шансів:"Саша закоханий в Тіну давно".

Також Politeka писала, що запливша жирком Тіна Кароль переборщила з вирізом, засвітивши неідеальні форми: куди дивляться стилісти.