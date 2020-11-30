Українська співачка і ведуча проекту "Танці з зірками" Тіна Кароль вибрала невдале плаття для фіналу шоу

Як пише Politeka.net, на фан-сторінці зірки в Instagram з'явилося фото, зроблене на святковому ефірі. Красуня була одягнена в чорну сукню з дуже глибоким вирізом на спині. Її волосся було зібране, а з зачіски звисали красиві прикраси.

У коментарях зірку розхвалили за зовнішній вигляд і навіть присвятили вірш.

"Як троянда весняна цвіте,

Як птах співочий співаєте,

Як ясний день прекрасна ви,

Сповнена як ангел, доброти", - написали фанати під постом.

Однак, не всі залишилися в захваті від образу співачки. Глядачі звернули увагу на некрасиві складки на спині артистки, які свідчать про зайву вагу. Користувачі Мережі задалися питанням, куди дивилися стилісти Кароль, завдання яких приховувати недоліки фігури і підкреслювати достоїнства, а не виставляти на загальний огляд неідеальні форми зірки.

Втім, Тіну це схоже не турбує. Артистка регулярно одягає відверті сукні з незвичайними вирізами, не соромлячись здатися неідеальною. Через це Кароль часто стає об'єктом критики в мережі. На "Танцях" співачці регулярно радили одягатися скромніше.

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала топ спокусливих образів в білому, кадри гарячіше вогню:"Ауф, яка вовчиця...".

Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль пікантними вирізами вразила наповал глядачів "Танців з зірками".

Також Politeka писала, що Кароль зробили зауваження під час підготовки до "Танців з зірками", реакція артистки здивувала.