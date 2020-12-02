Популярная украинская певица Тина Кароль превзошла по красоте молодую модель Тину Кунаки
Как сообщает Politeka.net, на фан-страничке Тины Кароль в Инстаграм появилось фотосравнение украинки и жены Венсана Касселя в одинаковом платье. Обе красотки выглядели превосходно, но поклонники все равно решили устроить модный батл.
«Кто круче? #МоднаяБитва двух Тин: Тины Кароль vs Тина Кунаки. Платье от американского бренда Mônot. Кому подходит больше?», - подписали фото авторы фан-аккаунта.
В комментариях преимущество отдали Тине Кароль, отметив, что на ней платье смотрится немного лучше. В комментариях поклонники оставили массу приятных слов своему кумиру.
«Наша Тина Кароль лучше всех, была и будет!! Она талант от бога, таких оооочень мало», «Обе выглядят на все 100%», «Честно... им обеим», «Наша Тина огонь!», «Тина Кароль, конечно же», «Тине! С её фигурой любое платье подойдёт!», «Две красивые Тины», - пишут пользователи сети.
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Ранее мы писали, что Тина Кароль подразнила поклонников пикантными образами в платьях с вырезами. Как известно, артистка очень любит наряды с необычными вырезами, которые подчеркивают ее фигуру. В этот раз красотка позировала в белоснежных нарядах.
Напомним, что Тина Кароль оказалась копией мамы-красотки Дана Балана, сходство потрясает: "Будто мама с дочкой!".
Как сообщала Politeka, Кароль растаяла в объятиях широкоплечего брюнета, у Балана не осталось шансов: "Саша влюблен в Тину давно".
Также Politeka писала, что заплывшая жирком Тина Кароль переборщила с вырезом, засветив неидеальные формы: куда смотрят стилисты.